Выставка-демонстрация День поля – 2020 продлится два дня – 15 и 16 июля. В ней принимают участие 48 компаний из 9 регионов России, которые презентуют свою продукцию.

Новые сорта и гибриды сельскохозяйственных растений, перспективные образцы средств защиты растений и стимуляторов роста, современная сельскохозяйственная техника и оборудование. Эти и другие достижения отечественных аграриев можно увидеть на выставке-демонстрации, расположившейся на опытных полях Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства возле деревни Михайловка в Цивильском районе.

Кроме того, желающим предлагаются консультации специалистов по организации деятельности. Там же можно узнать, какие технологии применять, чтобы получить хороший урожай, как наладить деловые контакты заключать выгодные сделки.

В первый день выставки отмечен важным событием. Сегодня состоялось подписание соглашения между Министерством сельского хозяйства Чувашии и ООО «Волжский комбайновый завод». Подписи под документом поставили врио Главы Чувашии Олег Николаев и гендиректор завода Мурад Караджаев. В рамках соглашения чувашские аграрии смогут приобрести в этом году зерноуборочные комбайны и трактора с дополнительной скидкой.

Отвечая на вопросы журналистов, Олег Николаев с удовлетворением констатировал, что вся представленная техника уже продана.

«Это говорит о том, что производителям интересно сюда приезжать, наши сельхозпроизводители не просто научились работать по новым технологиям, но и понимают, что нужно использовать момент, чтобы делать выгодные приобретения», — подчеркнул он.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашской республики Сергея Артамонова, благодаря мерам поддержки, инициированным руководителем региона, с начала года чувашские аграрии по льготной цене приобрели на 30% больше техники, чем в 2019-м.

На второй день выставки запланированы производственные опыты, на которых будут разъяснять вопросы по защите культур от вредителей.

Схема проезда и программа «День поля – 2020» опубликованы на сайте казенного унитарного предприятия Чувашской республики «Агро-Инновации». Предварительная аккредитация не требуется.