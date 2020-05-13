В соответствии с изменениями, внесенными в Указ Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года, расширены меры государственной поддержки семей с детьми. Теперь ежемесячную выплату 5 тысяч рублей за период с апреля по июнь могут получить все семьи с детьми до 3-х лет, независимо от наличия права на материнский капитал. В первую очередь это касается российских семей, в которых с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый и пока единственный ребенок. Для получения выплаты таким семьям необходимо до 1 октября подать электронное заявление на Едином портале госуслуг.

Как сообщает Управление Пенсионного фонда по Чувашии, по предварительным оценкам в Чувашской Республике еще 12 тысяч семей с детьми до 3-х лет получат право на дополнительные меры господдержки.

Наряду с этим, введена новая мера социальной поддержки — семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года. Единовременно 10 тысяч рублей получат граждане России, проживающие на территории РФ, на каждого рожденного (усыновленного) ребенка, имеющего российское гражданство.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается в период с 12 мая до 1 октября. Сама выплата будет производиться с 1 июня текущего года. Заявление на выплату подается одним из родителей с указанием данных о рождении ребенка и реквизитов банковского счета для перечисления. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Обратиться за выплатой можно только через Портал госуслуг либо в клиентских службах ПФР, а в дальнейшем также в МФЦ.

Важно! Опекуны и попечители могут подать заявление только при личном обращении с подтверждением своих полномочий.

Оба пособия не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.

По предварительным данным в Чувашской Республике проживает более 200 тысяч детей от 3 до 16 лет, имеющих право на единовременную выплата по указу Президента РФ.

Вся дополнительная информация о ежемесячной и единовременной выплатах будет публиковаться на сайте ПФР — pfrf.ru.

13.05.2020

www.tavanen.ru