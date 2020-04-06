Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии» проведено более 2000 лабораторных исследований, в т.ч. 5 апреля проведено 145 исследований (новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано).

Все с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

На сегодня в республике зарегистрирован 1 случай заражения COVID-2019 и 3 случая заражения у лиц, приехавших в Чувашию из Москвы, по результатам сданных там анализов. Один заболевший выздоровел и выписан. По состоянию на 5 апреля под медицинским наблюдением находится 542 человека и 137 контактных с больными.

4-5 апреля 119 контактным с больными вынесены постановления главного (заместителя) государственного санитарного врача по Чувашской Республике о необходимости соблюдения режима изоляции под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания.

Медицинским организациям дано 14 предписаний о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (об организации медицинского наблюдения, лабораторном обследовании, госпитализации при необходимости), управляющим компаниям – 2 предписания о проведении дезинфекции мест общего пользования в жилых многоквартирных домах, перевозчику – 1 предписание о проведении дезинфекции автотранспорта.

5.04.2020

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