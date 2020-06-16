В Чувашии 100-летие автономии будут праздновать дважды: в июне и в августе. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

24 июня, в исторический День Республики, в Чебоксарах откроются масштабные объекты: Региональный центр по хоккею и Красная площадь, которая обретет новый вид после реконструкции.

В Театре оперы и балета традиционно будет проведен Чебоксарский культурный форум, а такие мероприятия, как VIII Всечувашский праздник «Акатуй» и фестиваль-конкурс «Ача-пăча Акатуйӗ – 2020», театральный марафон #Театрдетям и онлайн-акция «С юбилеем, Чувашия!», пройдут в онлайн-формате.

13 августа на Московской набережной в честь 130-летия со дня рождения поэта К. Иванова планируется реализовать проект «Театры под открытым небом. От «Нарспи» до современности».

Затем, 14 и 15 августа, на Балконе города пройдет фестиваль классической музыки «Берег классики».

В День города Чебоксары, 16 августа, в центре столицы объединятся два масштабных проекта – «Таван Атал» и «Творческий бульвар», а вечером на обновленной Красной площади состоятся главные мероприятия: театрализованное представление, выступление звезд эстрады, световое и лазерное шоу.

В завершение празднования с 19 по 25 августа пройдет Чебоксарский международный фестиваль.

16.06.2020

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