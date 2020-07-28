В 2020 году в республике ЕГЭ по химии сдавали 805 человек. Не смогли преодолеть минимальный порог 113 участников (14.04%). 81 балл и больше получили 137 выпускников (17.02%), 16 выпускников за экзамен по химии получили 100 баллов. Это выпускники школ: козловской № 3, Сятракасинской Моргаушского района, ядринской СОШ № 2, алатырских СОШ № 5 и гимназии № 6 (2 чел.), канашской СОШ № 7, шумерлинской №3, чебоксарских лицеев № 44 (3 чел.) и № 2 (2 чел.), СОШ № 61, гимназий № 1 и № 5.

ЕГЭ по обществознанию сдавали 2366 выпускников. Из них 289 участника (43%) не смогли преодолеть минимальный порог. Больше 80 баллов получили 457 человек (19,32%). Максимальный балл за ЕГЭ по обществознанию получили 7 человек. Это выпускники школ: батыревской №1 (2 чел.), канашской СОШ № 7, новочебоксарской СОШ № 9, шумерлинской гимназии №8, чебоксарских лицеев № 4 и гимназии № 5.