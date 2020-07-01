В Чувашии по данным на 12 часов в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменения в Конституцию РФ проголосовало всего 57,03% избирателей. Об этом сообщает ЦИК Чувашии.
|Название комиссии
|Количество избирателей на: 12.00 %
|Алатырская ТИК
|87,66%
|Алатырская городская ТИК
|45,97%
|Аликовская ТИК
|82,67%
|Батыревская ТИК
|89,06%
|Вурнарская ТИК
|84,14%
|Ибресинская ТИК
|85,20%
|Канашская ТИК
|85,52%
|Канашская городская ТИК
|51,61%
|Козловская ТИК
|81,41%
|Комсомольская ТИК
|79,86%
|Красноармейская ТИК
|93,22%
|Красночетайская ТИК
|87,24%
|Марпосадская ТИК
|80,52%
|Моргаушская ТИК
|81,78%
|Новочебоксарская городская ТИК
|42,05%
|Порецкая ТИК
|85,58%
|Урмарская ТИК
|82,43%
|Цивильская ТИК
|64,30%
|Чебоксарская ТИК
|65,94%
|Чебоксары, Калининская ТИК
|37,75%
|Чебоксары, Ленинская ТИК
|40,21%
|Чебоксары, Московская ТИК
|41,06%
|Шемуршинская ТИК
|88,58%
|Шумерлинская ТИК
|77,20%
|Шумерлинская городская ТИК
|51,12%
|Ядринская ТИК
|71,70%
|Яльчикская ТИК
|93,61%
|Янтиковская ТИК
|83,23%
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