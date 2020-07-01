В Чувашии явка избирателей на 12 часов составила 57,03%

1 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии по данным на 12 часов в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменения в Конституцию РФ проголосовало всего 57,03% избирателей. Об этом сообщает ЦИК Чувашии.

Название комиссииКоличество избирателей на: 12.00 %
Алатырская ТИК87,66%
Алатырская городская ТИК45,97%
Аликовская ТИК82,67%
Батыревская ТИК89,06%
Вурнарская ТИК84,14%
Ибресинская ТИК85,20%
Канашская ТИК85,52%
Канашская городская ТИК51,61%
Козловская ТИК81,41%
Комсомольская ТИК79,86%
Красноармейская ТИК93,22%
Красночетайская ТИК87,24%
Марпосадская ТИК80,52%
Моргаушская ТИК81,78%
Новочебоксарская городская ТИК42,05%
Порецкая ТИК85,58%
Урмарская ТИК82,43%
Цивильская ТИК64,30%
Чебоксарская ТИК65,94%
Чебоксары, Калининская ТИК37,75%
Чебоксары, Ленинская ТИК40,21%
Чебоксары, Московская ТИК41,06%
Шемуршинская ТИК88,58%
Шумерлинская ТИК77,20%
Шумерлинская городская ТИК51,12%
Ядринская ТИК71,70%
Яльчикская ТИК93,61%
Янтиковская ТИК83,23%

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