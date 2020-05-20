В Чувашии за сутки выявлено 73 новых случая коронавируса, общее число заболевших составляет 1936, число выздоровевших -599, скончаслись 8 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Как сообщает федеральный оперштаб, число выписанных после лечения от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 20 мая. За последние сутки в России выявлено 8764 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4021 (45,9%). Нарастающим итогом выявлено 308 705 случаев (+2,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9262 человека.

За весь период выписано по выздоровлению 85 392 человека.

За сутки подтверждено 135 летальных случаев с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 2972 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 225,7 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 273 тыс.953 человека.

20.05.2020

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