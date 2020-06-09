8 июня под председательством министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимира Осипова состоялось заседании межведомственной рабочей группы по организации и безопасности дорожного движения при Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Минтранс Чувашии.

По словам главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Чувашской Республике Владимира Романова, в целом ситуация меняется не в лучшую сторону. По сравнению с 2019 годом число ДТП с пострадавшими снизилось на 1,3%, однако число погибших увеличилось на 3,2%, пострадавших — на 6,5%. Характеризуя ситуацию текущего года, он отметил, что подавляющее большинство происшествий на дороге происходит по вине пьяных водителей, а также неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры.

Директор филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Андрей Хнырев в свою очередь отметил, что совместно с представителями УГИБДД ЧР были рассмотрены, проанализированы очаги ДТП и утверждены мероприятия по их ликвидации. Подчеркнули, что для приведения автомобильных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по капитальному ремонту и ремонту предусмотрено отремонтировать и ввести в эксплуатацию 47,835 км. автомобильных дорог и 533,6 п.м. мостовых сооружений. Часть средств в 2020 году будут направлены на выполнение мероприятий по приведению в соответствие пешеходных переходов и установки дорожных знаков.

9.06.2020

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