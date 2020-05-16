В Чувашии за сутки выявлен 81 случай коронавируса, общее число зараженных составляет 1603, выздоровели 457 человек, скончались 8. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в России выявлено 9200 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4124 (44,8%).
Нарастающим итогом выявлено 272 043 случая (+3,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За весь период выписано по выздоровлению 63 166 человек.
За сутки подтверждено 119 летальных случаев с коронавирусом.
За весь период от коронавируса умерло 2537 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 6,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 242,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 259 тыс.802 человека.
Данные приводятся на 10.35 16 мая.
16.05.2020
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