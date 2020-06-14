В Чувашии за сутки выявлено 77 новых случаев, общее число заболевших достигло 4033, выздоровели 2156, скончались 18. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

В настоящее время болеют 1859 человек.

За последние сутки в России выявлено 8835 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3198 (36,2%).

Нарастающим итогом выявлено 528 964 случая (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 409 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 280 050 человек.

За сутки подтверждено 119 летальных случаев с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерли 6 948 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 14,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 306 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316 тыс. человек.

Карта заболеваемости и выхода из самоизоляции доступна на сайте стопкоронавирус.рф.

Данные приводятся на 10.35 14 июня.

14.06.2020

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