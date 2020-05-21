В Чувашии за сутки выявлено 78 новых случаев коронавируса, общее число заболевших составляет 2014, за сутки выздоровели 30 человек, один скончался. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8849 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3716 (42,0%).

Нарастающим итогом выявлено 317 554 случая (+2,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7289 человек.

За весь период выписан по выздоровлению 92 861 человек.

За сутки подтверждено 127 летальных случаев с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 3099 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 262,8 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 тыс.317 человек.

21.05.2020

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