В Чувашии за сутки выявлено 88 новых случаев коронавируса, общее число заболевших — 3061, число выздоровевших — 1319, скончались 14 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 2 июня.

За последние сутки в России выявлено 8 863 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 715 (41,9%).

Нарастающим итогом выявлен 423 741 случай (+2,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 11 108 человек. За весь период выписано по выздоровлению 186 985 человек.

За сутки подтверждено 182 летальных случая с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 5 037 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 11,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 228,5 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 304 тыс. 657 человек.

2.06.2020

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