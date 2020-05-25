Центр медицины катастроф и скорой помощи совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации по Чувашии незамедлительно включились в работу по исполнению Указа Президента Президента России по выплате единовременных страховых выплат. Уже 21 мая 2020 года 4 сотрудника «скорой» получили единовременные страховые выплаты в размере 68 тысяч 811 рублей.

Речь идет о выплатах согласно Указу Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников». Выплаты положены медикам и водителям скорой медицинской помощи, заболевшим при исполнении своего служебного долга.

Отметим, что 18 мая 2020 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 695 «Об утверждении Временного положения о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности».

Работа в данном направлении активно продолжается в ежедневном режиме, и все медицинские работники и водители скорой медицинской помощи с подтвержденным диагнозом COVID-19 по закрытию листка нетрудоспособности также получат страховые выплаты.

25.05.2020

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