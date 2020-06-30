30 июня под председательством спикера Альбины Егоровой в режиме ВКС состоялось заседание рабочей группы Государственного Совета Чувашской Республики по взаимодействию с Кабинетом Министров Чувашской Республики по выработке предложений о мерах поддержки граждан и организаций в связи с ситуацией, сложившейся на территории Чувашской Республики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает Госсовет Чувашии, информацию о ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и перспективах поэтапного снятия ограничений, введенных в Чувашской Республике в связи с пандемией, представили министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов и заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии Елена Прокопьева.

Как отметил руководитель Минздрава Чувашии, по состоянию на утро 30 июня в Чувашской Республике зарегистрировано 5025 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, с приростом количества случаев за прошедшие сутки на 52 человека. Темп прироста новых случаев заболеваний снизился с 01.06.2020 с 3,1 до 1,04%

Сохраняется тенденция к снижению посуточного числа выявляемых новых случаев заболевания: с 15 июня регистрация ежедневной заболеваемости снизилась с уровня 79-80 до уровня 52-55 случаев в день.

Удельный вес взрослого населения среди заболевших составляет 92,3%, в т. ч. в возрасте 18-29 – 10,2%; 30-49 – 33,2%; 50-64 – 32,1%; 65 и старше – 16,8%

По течению болезни: 37,6% — бессимптомное течение; 30,1% — легкая форма; 31,6% — средняя степень тяжести; 0,7% — тяжелое течение.

В 12 муниципальных образованиях отмечается превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости от 1,1 до 2,8 раза (Ядринский, Красночетайский, Шемуршинский, Шумерлинский, Комсомольский, Янтиковский, Порецкий, Урмарский, Алатырский, Моргаушский, Канашский районы, г. Шумерля).

Владимир Степанов обозначил основные значения показателей для снятия ограничительных мероприятий: индекс распространенности держится на уровне 0,85, свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19 составляет 50,7% от нормативной потребности в инфекционных койках (должен быть не менее 50%), а показатель тестирования на 100 тыс. населения составляет 90,5 (должен быть не менее 70 на 100 тыс. населения).

«Для выхода на второй этап снятия ограничительных мероприятий нам необходимо сохранять свободным коечный фонд на уровне 50%, ежедневный прирост новых случаев заболеваний не должен превышать 1 %, а показатель тестирования на 100 тыс. населения должен быть выше 100», – отметил Владимир Степанов.

По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора Елены Прокопьевой, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 412,6, данный показатель в Чувашской Республике чуть ниже, чем в целом по стране (РФ — 436,9), но выше, чем в среднем по ПФО в 1,8 раза (ПФО – 223,5).

Чувашская Республика с 20 июня перешла к I этапу снятия ограничительных мероприятий в соответствии с Указом Главы ЧР № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

С учетом эпидситуации дополнительно разрешены деятельность библиотек, за исключением обслуживания пользователей в читальных и компьютерных залах библиотек;функционирование открытых спортивных сооружений, в т.ч. уличных спортивных площадок, беговых и велосипедных дорожек, спортивных стадионов, для занятий на открытом воздухе физической культурой и видами спорта, позволяющими соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование). Занятие групповыми видами спорта, т.е. контактными (волейбол, футбол и подобные), не разрешается.

Елена Геннадиевна отметила, что к переходу ко II этапу Чувашская Республика пока не готова. Кроме прочего, при переходе ко II и III этапам оценивается среднесуточный показатель темпа прироста за 2 календарные недели (инкубационный период) и темп прироста первого дня следующего календарного периода, которые не должны превышать 1%. Темп прироста на 29.06.2020 составил 1,05%.

Управление Роспотребнадзора продолжает проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволяет сдерживать последующее распространение инфекции. Проводятся санитарно-эпидемиологические расследования по факту возникновения очагов заболеваемости коронавирусной инфекцией в организациях и учреждениях республики, по выявленным нарушением составляются протоколы об административном правонарушении.

Все зарегистрированные случаи COVID-19 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе и по месту работы.

Депутаты задали ряд уточняющих вопросов. Депутата Кирилла Ермолаева интересовал вопрос возобновления работы школ в новом учебном году. Елена Прокопьева ответила, что школы примут учеников только при переходе на III этап снятия ограничений. Обстановка будет оцениваться непосредственно перед началом учебного года, в августе.

30.06.2020

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