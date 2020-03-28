У госпитализированного вчера с поезда в Чебоксарах пассажира коронавирус не подтвердился. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Под наблюдением медиков остаются 746 человек. Обследование на коронавирус прошли 1084 человека.

Справочно Единая горячая линия России по вопросам COVID-19: 8-800-2000-112 Получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии (88352) 58-24-48, 58-51-66. Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14. Все информацию о коронавирусе можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.

28.03.2020

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