Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ о праздновании в Чувашской Республике Дня отца в последнее воскресенье октября.

Чувашской республиканской общественной организации по формированию гражданского общества «Совет отцов Чувашии» рекомендовано осуществлять подготовку и проведение мероприятий, направленных на повышение роли отцов в создании и сохранении семьи, воспитании у детей гражданственности и патриотизма.

Органам местного самоуправления рекомендовано проводить на территории соответствующих муниципальных образований мероприятия в рамках Дня отца;организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности принять активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дня отца.

21.05.2020

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