Тема обсуждалась на еженедельном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. По словам врио Главы республики, необходимость такого шага продиктована запросом общества.

– По этому поводу поступает достаточно большое количество обращений. Родителям проблематично обеспечить полноценный образовательный процесс в дистанционном формате в течение такого продолжительного срока, и это понятно. Кроме того, по данным министерства образования региона, есть возможность реализовать соответствующие решения без ущерба для образовательной программы, – отметил Олег Николаев.

Предполагается, что для школьников, обучающихся по 5-ти дневной учебной неделе последним днем школьных занятий станет 15 мая, по программе 6-ти дневной учебной недели – 16 мая. Таким образом, летние каникулы для учеников 1-8 классов в Чувашии могут начаться 18 мая 2020 года. Для учеников 9-11 классов завершение учебного года планируется после 25 мая.

Как отметил министр образования Чувашской Республики Сергей Яковлев, в ведомстве готовы в ближайшее время предложить соответствующие решения.

30.04.2020

www.tavanen.ru