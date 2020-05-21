Врио Главы Чувашии Олег Николаев своим Указом утвердил план поэтапного снятия ограничительных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Чувашской Республике.

Органам исполнительной власти Чувашской Республики рекомендовано обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана.

Ограничения будут снимать в три этапа.

Выдержка из Указа.

I этап**

17. Открытие объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров (при условии наличия отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и нахождения в торговом зале объекта торговли предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли (из расчета 1 человек на 4 кв. метра)

в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей

Минэкономразвития Чувашии

II этап**

18. Открытие объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 кв. метров, а также иных форматов торговли, включая уличные, при условии наличия отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и нахождения в торговом зале объекта торговли предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли (из расчета 1 человек на 4 кв. метра)

в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей Минэкономразвития Чувашии

19. Открытие отдельных образовательных организаций в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей

Минобразования Чувашии

III этап**

20. Открытие для посещения парков, скверов и иных мест отдыха населения в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей

органы местного самоуправления*

21. Возобновление проведения экскурсий по туристическим маршрутам с группами туристов до 20 человек с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей

Минэкономразвития Чувашии

22. Открытие всех организаций сферы торговли и услуг

в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей Минэкономразвития Чувашии

23. Открытие всех предприятий общественного питания (при условии установки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5–2 метров) в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей

Минэкономразвития Чувашии

24. Возобновление деятельности объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровитель¬ных детских лагерях круглогодичного действия

в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей Минэкономразвития Чувашии

25. Открытие СПА-салонов, массажных салонов, соляриев

в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей

Минэкономразвития Чувашии

26. Открытие бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги

в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей

Минэкономразвития Чувашии

27. Возобновление на территории Чувашской Республики регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей

Минтранс Чувашии

28. Возобновление на территории Чувашской Республики, включая города Чебоксары, Новочебоксарск, перевозок пассажиров и багажа по заказам в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей

Минтранс Чувашии

29. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении без использования пропуска, полученного на сайте propusk.cap.ru на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникацион¬ной сети «Интернет»

в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей Минтранс Чувашии

30. Открытие всех образовательных организаций в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей

Минобразования Чувашии

31. Возобновление массового очного приема заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей

Минэкономразвития Чувашии

32. Возобновление работы объектов физической культуры и спорта в течение 3 дней

с момента выполнения основных показателей

Минспорт Чувашии

33. Возобновление функционирования библиотек, архивов, музеев, кинотеатров (кинозалов), театрально-концертных учреждений, культурно-досуговых учреждений для посетителей

в течение 7 дней

с момента отмены ограничительных мероприятий Минкультуры Чувашии

21.05.2020

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