24 декабря в прокуратуре Чувашской Республики под председательством Василия Пословского проведен «круглый стол», посвященный пресечению фактов распространения и употребления никотиносодержащей продукции (СНЮСов) на территории региона.

Прокурор Чувашии Василий Пословский подчеркнул, что уже с сегодняшнего дня мы все должны принимать самые активные меры по предотвращению распространения и употребления этих новых синтетических веществ. Обеспокоенность вызывает её чрезмерная доступность: интернет-магазины свободно продают яркие коробочки с отравой всем желающим, независимо от возраста, даже готовы сами доставить эту продукцию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Руководитель республиканского надзорного ведомства предложил активизировать разъяснительную работу республиканского Минздрава, ряда других ведомств и общественных организаций, среди населения Чувашии, в первую очередь родителей несовершеннолетних, о вреде употребления указанных веществ. В свою очередь Минэкономразвития республики должен провести разъяснительную работу с представителями предпринимательского сообщества – рассказать им о нашей озабоченности продажей этой губительной продукции. При этом прокурор выразил уверенность, что ни один из уважающих себя предпринимателей после этого не будет пачкать руки, торгуя этой никотиновой гадостью.

В ходе своего доклада начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры республики Аслан Тхазеплев подробно рассказал участникам об информации, полученной в ходе организованной прокурорской проверки, а также имеющихся проблемных вопросах – в первую очередь это отсутствие надлежащего законодательного урегулирования ответственности за реализацию безтабачной никотиновой продукции. В этой связи предложено рассмотреть вопрос о законодательной инициативе прокуратуры в части установления в Чувашской Республики ответственности за продажу указанных веществ несовершеннолетним.

Прокурор республики Василий Пословский поддержал указанную инициативу и поручил в течение ближайших дней разработать проект изменений в региональное законодательство и направить их для рассмотрения в республиканский законодательный орган.

Председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов также поддержал указанную инициативу и от имени депутатского корпуса заявил о принятии всех необходимых мер для скорейшего рассмотрения указанных предложений.

В своем выступлении министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Павел Иванов также согласился с мнением прокурора республики о необходимости незамедлительной встречи с предпринимателями, причем не только в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск, но и во всех районах республики.

Проблемные вопросы распространения СНЮСов и их употребление в образовательных организациях республики были озвучены министром образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергеем Кудряшовым. Он пояснил, что многие родители учеников уже выражают беспокойство по поводы имевших место единичных фактов употребления указанных веществ учащимися, в том числе в стенах школ. Министр отметил, что в ближайшее время на родительских собраниях в образовательных организациях будет подробным образом рассматриваться указанный вопрос, с разъяснением вреда здоровью, который может быть причинен при употреблении СНЮСов и иных подобных веществ.

Более подробно о влияние на здоровье несовершеннолетних даже единичное употребление никотиносодержащих смесей, рассказала главный внештатный нарколог Чувашской Республики Ирина Булыгина. Она отметила, что на сегодняшний день в республике уже зарегистрировано 20 фактов обращений в лечебные учреждения в связи с последствиями употребления СНЮСов.

Представители МВД по Чувашской Республике и СУ СК России по Чувашской Республике рассказали о проводимой работе по вопросам возможности привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся распространением указанных веществ. При этом отмечено, что работа проводится в соответствии с требованием действующего законодательства и также, в первую очередь, будет направлена на профилактику подобных действий.

25.12.2019

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