В Чувашии установлен новый рекорд по числу выявленных за сутки больных коронавирусом — 83, общее число заболевших составило 1522, выздоровели 405, скончались 8. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 10 598 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4504 (42,5%).

Нарастающим итогом выявлено 262 843 случая (+4,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За весь период выписано по выздоровлению 58 226 человек.

За сутки подтверждено 113 летальных случаев с коронавирусом:

За весь период от коронавируса умерло 2418 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 6,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 225,8 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 256 тыс.847 человек.

Данные приводятся на 10.35 15 мая.

15.05.2020

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