Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует теплую погоду в ближайшие дни.Завтра, 15 июня, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 3-8м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, днём +19…+24°
16 июня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 3-8-м/с.Температура воздуха ночью +8…+13°, днём +20…+25°.
17 июня утром и днем местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 3-8м/с,днем северо-западный 6-11м/с.Температура воздуха ночью +10…+15°, днём +20…+25°.
14.06.2020
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