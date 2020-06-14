В Чувашии установится тёплая погода без осадков

14 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует теплую погоду в ближайшие дни.Завтра, 15 июня, преимущественно без осадков. Ветер  восточной четверти 3-8м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, днём +19…+24°

16 июня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной  четверти 3-8-м/с.Температура воздуха ночью +8…+13°, днём +20…+25°.

17 июня утром и днем местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 3-8м/с,днем северо-западный 6-11м/с.Температура воздуха ночью  +10…+15°, днём +20…+25°.

14.06.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости