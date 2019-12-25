В Чувашии установится морозная погода

25 декабря, 2019 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии сообщает, что морозы в регионе окрепнут и сохранятся.

Сегодня будет облачно с прояснениями, ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, днем -3…-8°. На дорогах гололедица.

26 декабря преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на восточный 4-9 м/с. Температура ночью -6…-11°, днём -5..-10°. На дорогах гололедица.

27 декабря преимущественно без осадков, ветер восточной четверти  4-9 м/с. Температура ночью -7..-12°, днём  -6 …-11°. На дорогах местами гололедица.

25.12.2019

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