Гидрометеоцентр Чувашии сообщает, что морозы в регионе окрепнут и сохранятся.
Сегодня будет облачно с прояснениями, ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, днем -3…-8°. На дорогах гололедица.
26 декабря преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на восточный 4-9 м/с. Температура ночью -6…-11°, днём -5..-10°. На дорогах гололедица.
27 декабря преимущественно без осадков, ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура ночью -7..-12°, днём -6 …-11°. На дорогах местами гололедица.
25.12.2019
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