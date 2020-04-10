Прокуратурой Чувашии возбуждено административное дело за публикацию в сети персональных данных больных новой коронавирусной инфекцией. Нарушителю назначен штраф. Правоохранительные органы продолжают работы по установлению лиц, допустивших дальнейшее распространение сведений. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил первый заместитель прокурора Чувашской Республики Александр Евграфов.

Отметим, что ранее по социальным сетям и мессенджерам жителей Чувашии был растиражирован список заболевших коронавирусом.

10.04.2020

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