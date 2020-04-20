В Чувашии умерла 68-летняя женщина с коронавирусом

20 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В республике зафиксирована вторая смерть пациента с новой коронавирусной инфекцией. Женщина 68 лет с тяжелой сопутствующей патологией госпитализирована в реанимационное отделение Второй городской больницы по линии скорой медицинской помощи. 

Медработники оказывали всю необходимую медицинскую помощь по всем заболеваниям, в том числе респираторную поддержку на аппарате ИВЛ, однако пациентка скончалась.

Ранее в Чувашии скончалась 79-летняя женщина, которая болела коронавирусом. 

20.04.2020

www.tavanen.ru 

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