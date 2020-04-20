В республике зафиксирована вторая смерть пациента с новой коронавирусной инфекцией. Женщина 68 лет с тяжелой сопутствующей патологией госпитализирована в реанимационное отделение Второй городской больницы по линии скорой медицинской помощи.

Медработники оказывали всю необходимую медицинскую помощь по всем заболеваниям, в том числе респираторную поддержку на аппарате ИВЛ, однако пациентка скончалась.

Ранее в Чувашии скончалась 79-летняя женщина, которая болела коронавирусом.

20.04.2020

www.tavanen.ru