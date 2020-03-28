Согласно указу с сегодняшнего дня, 28 марта, до особого распоряжения на территории Чувашии приостанавливают свою деятельность ночные клубы, дискотеки и иные аналогичные объекты, кинотеатры, кружки, секции, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и другие развлекательные и досуговые учреждения. Временно будут закрыты спортзалы, фитнес-центры, плавательные бассейны и другие объекты физической культуры и спорта.

С 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

В этот период не будут предоставляться услуги в салонах красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонах, бань и саун и т.д.

Кроме этого, с 28 марта по 1 июня 2020 г. приостанавливается деятельность объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения.

С 30 марта по 4 апреля 2020 г. прекращается массовый очный прием заявителей в МФЦ, за исключением случаев возникновения у заявителей ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения, при условии отсутствия возможности получения требуемой услуги в электронном виде.

Юридическим лицам рекомендовано предусмотреть возможность предоставления услуг сотовой связи и услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» гражданам в возрасте старше 60 лет при нулевом или отрицательном балансе.

Жителям в возрасте старше 60 лет необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Всем гражданам ограничить свои поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

«Мы держим ситуацию на контроле. Принимаемые меры жесткие, но необходимы для того, чтобы не допустить распространения вируса. Правительство региона продолжает свою работу для того, чтобы обеспечить меры поддержки озвученные Президентом страны. Ряд инициатив разрабатывается и на республиканском уровне. Они буду озвучены в ближайшее время«, — подчеркнул Олег Николаев.

28.03.2020

www.tavanen.ru