Сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики приняты изменения, касающиеся порядка выдачи удостоверений многодетным семьям.

На начало текущего года в Чувашии зарегистрировано порядка 14 тысяч семей, в которых воспитываются трое и более детей. Удостоверение выдано 7068 многодетным семьям (51,4%).

Ранее документ выдавался только семьям, воспитывающим родных детей. При этом количество таких семей растет: по сравнению с 2018 годом увеличение на 7,6%, с началом 2012 года – 65,4%.

По инициативе Главы Чувашии Михаила Игнатьева Минтруд Чувашии разработал постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 февраля 2019 г. № 63», согласно которому право на получение удостоверения многодетной семьи в Чувашской Республике теперь присвоено также и семьям с детьми, находящимися под опекой (попечительством). Также исключается требование, чтобы оба родителя являлись гражданами Российской Федерации, теперь для получения удостоверения достаточно, чтобы один из родителей был гражданином Российской Федерации.

По предварительным подсчетам, в Чувашской Республике проживают около 180 семей с 3 и более детьми, находящимися под опекой (попечительством).

22.01.2020

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