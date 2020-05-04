С 6 мая еще 135 коек будут развернуты на базе терапевтического корпуса Городского клинического центра в столице Чувашии.
С 14 мая до 90 коек планируют подготовить для лечения пациентов с COVID-19 на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Чебоксары). Это стало возможно благодаря распоряжению Правительства России, так как центр находится в ведении Минздрава страны.
Напомним, что еще 28 апреля республика на 100% выполнила план по развертыванию специализированных коек. Об этом врио Главы Чувашии Олег Николаев доложил Президенту Владимиру Путину. Для приема пациентов с COVID-19 на тот момент было развернуто 609 коек. Сейчас готовятся дополнительные места.
4.05.2020
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