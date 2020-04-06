Для полного обеспечения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашии в льготных кредитных ресурсах на проведение весенне-полевых работ на 10% увеличен годовой лимит объема субсидий на льготное краткосрочное кредитование по направлению «растениеводство», а также на 40% по направлению «малые формы хозяйствования». Об этом 6 апреля на еженедельном совещании врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева с руководителями органов власти сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Увеличенные лимиты, утверждённые Минсельхозом России для Чувашской Республики, позволяют аграриям республики дополнительно привлечь еще порядка 750 млн рублей льготных краткосрочных кредитов.

Министр напомнил, что вопрос об увеличении лимитов льготного кредитования врио Главы республики обсуждался на встрече с Министром сельского хозяйства Российской федерации Дмитрием Патрушевым и получил поддержку федерального министра.

Отметим, что информация по дополнительным лимитам уже доведена до уполномоченных банков. Им рекомендовано оперативно проработать вопрос согласования заявок сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, фермерских хозяйств.

При этом ограничительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции не должны являться сдерживающим фактором при рассмотрении банками кредитных заявок сельхозтоваропроизводителей и принятия ими решений о кредитовании. Кредитными учреждениями обеспечена возможность дистанционного обслуживания клиентов.

6.04.202

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