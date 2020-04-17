В Чувашии три больницы закрыты на карантин

17 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Из-за выявленных случаев коронавируса в Чувашии закрыты на карантин три медицинских учреждения. В Чебоксарах в Городском клиническом центре  и Второй городской больнице covid-19 подтвердился у сотрудников, которые заразились через контакт с заболевшим.В Урмарской районной больнице covid-19 подтвердился у одного из пациентов. Об этом сообщает Минздрав Чувашии. 

Больницы будут закрыты минимум 14 дней. В медорганизациях проводится дезинфекция помещений.

Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, предоставляется горячее питание. Службы поддержания работы медорганизаций работают в полном объеме.

Прикрепленным ко Второй городской больнице неотложную помощь оказывают медработники Центральной городской больницы. Плановый гинекологический прием проводится в Новочебоксарском медицинском центре, по неотложным показаниям – Президентском перинатальном центре.

17.04.2020

www.tavanen.ru

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