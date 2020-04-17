Из-за выявленных случаев коронавируса в Чувашии закрыты на карантин три медицинских учреждения. В Чебоксарах в Городском клиническом центре и Второй городской больнице covid-19 подтвердился у сотрудников, которые заразились через контакт с заболевшим.В Урмарской районной больнице covid-19 подтвердился у одного из пациентов. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Больницы будут закрыты минимум 14 дней. В медорганизациях проводится дезинфекция помещений.

Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, предоставляется горячее питание. Службы поддержания работы медорганизаций работают в полном объеме.

Прикрепленным ко Второй городской больнице неотложную помощь оказывают медработники Центральной городской больницы. Плановый гинекологический прием проводится в Новочебоксарском медицинском центре, по неотложным показаниям – Президентском перинатальном центре.

17.04.2020

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