В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и на основании рекомендации Министерства спорта Российской Федерации в Чувашии принято решение с 18 марта и до особого разрешения перенести или отменить все массовые физкультурные мероприятия.

Как сообщает Минспорта Чувашии, соответствующий приказ подписал 17 марта исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров. Согласно приказу, отменяются массовые спортивные мероприятия, ограничивается проведение на территории республики региональных, межрегиональных, всероссийских соревнований, если они не являются контрольными или отборочными к Олимпийским играм.

До особого распоряжения отменяется проведение на территории Чувашской Республики всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов.

Администрациям муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики рекомендовано ограничить проведение муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий.

Напомним, накануне Высшая хоккейная лига (ВХЛ) сообщила о приостановке матчей плей-офф до 24 марта из-за коронавируса. В связи с этим домашние матчи ХК «Чебоксары», запланированные на 21-22 марта, перенесены на неопределённый срок.

Российская федерация баскетбола также приняла решение приостановить все всероссийские соревнования с 20 марта по 10 апреля. Ближайшие домашние матчи баскетбольной команды «Чебоксрские ястребы», запланированные на 18 и 19 марта с «Динамо МГТУ» из Майкопа, состоятся, однако игры пройдут без зрителей.

На этой неделе отменены чемпионаты и первенства Чувашии по плаванию, бадминтону, самбо, киокусинкай. На неопределенный срок перенесён розыгрыш Кубка Чувашии по интерактивному футболу.

Отметим, в Чувашской Республике на сегодняшний день нет подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Предпринимаемые меры носят предупредительный характер.

18.03.2020

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