В Чувашии на этой неделе еще возможны осадки в виде мокрого снега. Но завтра наступит весеннее равноденствие, после которого день станет длиннее ночи. Во вторник и среду погоду в Чувашии будет определять периферия южного антициклона — осадков не ожидается. В четверг холодный фронт принесет обложные дожди. А в пятницу пройдут кратковременные осадки, возможна ледяная и снежная крупа. Дневная температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла. Но из-за умеренного ветра ощущаемая температура останется «минусовой». Об этом сообщается на портале «Погода в Чувашии».

В выходные регион окажется на холодной периферии скандинавского антициклона, и вместе с северным ветром начнет поступать арктическая воздушная масса. Температура на высоте облаков понизится до 15-17 градусов мороза, поэтому у земли тоже заметно похолодает.

В воскресенье даже днем будет ниже ноля градусов, а в ночные часы термометры покажут 5-10 градусов мороза. По предварительным прогнозам, на следующей неделе по мере того, как область высокого давления будет смещаться на восток, воздух в ней постепенно прогреется. В результате в конце марта в Чувашии должна установиться теплая солнечная погода со слабым ветром.

16.03.2020

www.tavanen.ru