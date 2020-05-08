С 1 января по 1 мая 2020 г. в республике с участием лосей произошло уже 4 ДТП. За такой же период 2019 г. с участием лосей не произошло ни одного ДТП.

Как пояснили в Минприроды Чувашии. Мик дорожно-транспортных происшествий с участием этих животных приходится на период с середины мая по июнь. В это время молодняк лосей прошлого года рождения отделяется от самок, у которых в этом году уже появляется новое потомство. Самки после отела отгоняют молодых особей, родившихся в прошлом году. Также в этот период проявляют повышенную активность кровососущие насекомые, причиняющие беспокойство диким животным, что, в определенной степени, заставляет животных мигрировать.

Основная проблема по предотвращению таких происшествий сводится к тому, что дикие животные не могут быть приучены переходить автомобильные дороги в определенных местах. Поведение диких животных зависит от их инстинктов, и предугадать, как именно поведет себя дикое животное в конкретной ситуации, невозможно.

В первую очередь, водители, как собственники источников повышенной опасности, должны принимать все необходимые меры для предотвращения случаев ДТП.

Чтобы избежать столкновений с диким зверем на дорогах, прежде всего необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках дорог, где размещены специальные дорожные знаки «Дикие животные», однако и на других дорогах, расположенных рядом с лесом, необходимо быть крайне осторожными и соблюдать установленный скоростной режим. Соблюдение скоростного режима позволит избежать ДТП.

Вред, причиненный объектам животного мира и среде их обитания, подлежит возмещению в пользу государства.

8.05.2020

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