На Батыревском участке заповедника «Присурский» 7 марта во второй половине дня сотрудниками обнаружена раскрытая сурчиная нора, а рядом – земляная пробка, которая всю зиму берегла обитателей норы от проникновения холода. Но следов подземных обитателей возле норы не было. 9 марта проснулась вторая семья сурков. Было заметно, что они приступили к «ремонтным» работам: в нору затаскивают растительную – ветошь (высохшую прошлогоднюю траву), чтобы поменять подстилку. Об этом сообщает заповедник «Присурский» (Чувашия).

Дата выхода сурков из спячки, если основываться на многолетних наблюдениях, растянута более, чем на месяц, средняя многолетняя дата – 18-30 марта. И это надежные данные, так как основаны на 20-летних исследованиях.

11.03.2020

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