Под эгидой врио Главы Чувашии Олега Николаева в республике стартуют сразу два конкурса: «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров». Организаторами конкурсов выступают Администрация Главы Чувашии и Минобразования Чувашии.

Уже с 16 апреля на сайте lider.cap.ru будет доступна электронная регистрация для участников. Продлится она до 15 мая.

На сайте lider.cap.ru также размещена вся необходимая информация: требования, сроки и порядок проведения конкурсов. Дополнительную информацию можно получить по телефонам (8352) 62-15-18, 64-20-24, 64-20-23, факс: (8352) 62-17-99, а также по e-mail: ag-kadr@cap.ru.

Напомним, 10 февраля 2020 г. в ходе встречи врио Главы Чувашии Олега Николаева с участниками конкурса «Лидеры России» был подписан указ о проведении в 2020 году республиканских конкурсов «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров». Олег Николаев призвал присутствующих на встрече принять участие в конкурсах в качестве тренеров и экспертов. «Ваш опыт, ваше участие нам очень важно», – подчеркнул он тогда.

6.04.2020

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