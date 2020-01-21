В рамках празднования 100-летия со дня образования Чувашской автономной области 24 января в Алатырском районе стартует одно из главных событий года — Фестиваль муниципальных образований «Марафон 100-летия».Об этом сообщает Минкультуры Чувашии.

Марафон продлится до 24 июня 2020 года и задействует все муниципальные центры Чувашии. От района к району, из города в город будет передаваться символ празднования 100-летия, объединяя культурное пространство нашей республики. Конечной точкой станет Красночетайский район – центр празднования Дня Республики 2020 года.

Еженедельно в рамках проведения эстафеты жителей районов и городов будут знакомить с выставками Национального музея, Мемориального комплекса А.Г. Николаева, Художественного музея. Также будет организована Неделя чувашского кино из фондов Чувашкино. В концертных программах примут участие лучшие профессиональные творческие коллективы республики.

21.01.2020

www.tavanen.ru