20 февраля врио Главы Чувашии Олег Николаев принял участие в Республиканском педагогическом форуме «От пера до софта».

До начала торжественной части врио Главы региона посетил Дом научной коллаборации имени С.А. Абрукова, познакомился с работой инновационных площадок, организованных силами участников форума, осмотрел выставку «От пера до софта».

Приветствуя педагогических работников со сцены Дворца культуры Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, Олег Николаев особо отметил их роль в воспитании молодежи.

«От работы, которую вы делаете, зависит завтрашний день. Его качество, наши успехи. Потому что образование, здравоохранение, культура, как говорят ученые, эксперты, – это статьи инвестиции в человека. Т.е. вы закладываете фундамент будущего, развивая наших детей, давая им знания. Правительство Чувашской Республики будет уделять самое пристальное внимание развитию всех уровней образования. Уже в рамках предстоящих изменений в бюджет мы предусмотрим дополнительные средства для того, чтобы провести серьезное обновление наших учреждений образований всех уровней: дошкольного, среднего, профессионального», – сказал врио Главы региона.

Олег Николаев призвал педагогов, представителей бизнеса и органов власти к интеграции, благодаря которой можно вырабатывать дальнейшую стратегию развития республики, претворять в жизнь инновационные инвестиционные проекты. В достижении целей должны помочь и национальные проекты.

В завершение торжественной церемонии состоялась награждение работников образования государственными и ведомственными наградами.

Справка:

Сегодня система образования республики работает над реализацией стратегических задач, определенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в национальном проекте «Образование» и Послании по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности.

В Чувашии реализуется 8 региональных составляющих нацпроекта «Образование», в рамках которых система образования региона получает новый импульс в развитии. В 2019 году в его рамках созданы 1100 новых мест для школьников; в 40 сельских школах открылись центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»; в 5 коррекционных школах для детей с ограниченными возможностями здоровья обновлена материально-техническая база; создан центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе Канашского педагогического колледжа; начали работу Центр по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи по модели центра «Сириус», Детский технопарк «Кванториум» в г. Новочебоксарск, Центр развития современных компетенций детей на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова – Дом научной коллаборации; на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа открылся Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

20.02.2020

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