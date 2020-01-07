Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует, что морозы окрепнут.
7 января преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с.Температура воздуха ночью -6…-11°, днём -5…-10°. На дорогах местами гололедица.
8 января осадков не ожидается, ветер ночью западный 3-8 м/с, днём южный 5 -10 м/с.Температура ночью -10…-15°, днём -7..-12°.На дорогах местами гололедица.
9 января ночью преимущественно без осадков, днём небольшой снег.Ветер южной четверти 9-14 м/с.Температура ночью -7…-12°, днём -4 …-9°. На дорогах местами гололедица.
7.01.2020
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