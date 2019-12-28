Гидрометеоцентр Чувашии предупреждает об укреплении морозов.
Сегодня без осадков, гололед сохранится.Ветер днем северо-восточный 6-11 м/с.Температура воздуха днем -6…-11°.
29 декабря преимущественно без осадков, ветер восточной четверти 6-11 м/с. Температура ночью -10…-15°, днём -6..-11°.На дорогах гололедица.
30 декабря преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений 4-9 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с.Температура ночью -11..-16°, местами до -19°, днём -6 …-11°.На дорогах гололедица.
28.12.2019
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