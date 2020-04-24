На заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которое провёл врио главы Чувашии Олег Николаев, обсуждалась тема сроков получения анализов на коронавирус.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил, что из-за задержки результатов анализов в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологит, из больниц не могут выписать пациентов даже при условии окончания карантинного срока.

«Если мы говорим о запасе коек, то сейчас в стационарах находится 51 пациент, которых мы должны были выписать при условии отрицательного результата их анализов. Но мы не можем этого сделать, потому что результатов просто нет», — заявил Владимир Степанов.

Врио Главы республики Олег Николаев подчеркнул, что своевременная выписка пациентов – это свободные койки, которые могут быть подготовлены для принятия следующих больных, и попросил пояснить ситуацию представителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева сообщила, что готовится ответ на запрос Минздрава Чувашии.

«Письма вы можете писать, сколько угодно. Вы наладьте, пожалуйста, оперативное исследование этих людей. Динамика у нас серьезная, 43 заболевших сегодня, завтра, может, будет 35, а дай бог, меньше. И при этом 51 койка у нас занята потенциально здоровыми людьми. Такая беспечность может привести к сложной ситуации», — заявил Олег Николаев и поручил ускорить проведение исследований, что положительно повлияет на маршрутизацию пациентов.

24.04.2020

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