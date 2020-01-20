Спасатели станции «Шумерлинская» патрулируют ледовую переправу через р.Сура, которая соединяет Чувашскую Республику с Нижегородской областью. Они проводят профилактические беседы по правилам пользования ледовой переправой, призывают соблюдать необходимые условия для безопасного движения по оборудованным инженерным сооружениями, во избежание несчастных случаев. Об этом сообщает Чувашская республиканская поисково-спасательная служба МЧС Чувашии.

Для водителей, чьи автомобили не превышают массу 3 тонны, ледовая переправа оборудована всем необходимым инвентарем для безопасности, а также дорожными знаками, в основном, обязующие не превышать допустимую скорость — 10 км/час.

Напомним, что временная автомобильная дорога берет свое начало в городе Шумерля, и имеет конечную точку в селе Наваты (Пильнинский район).