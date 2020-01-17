Гидрометеоцентр Чувашии сообщает, что дневные температуры по-прежнему будут плюсовыми.
18 января осадки не ожидаются, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, днём -3…+2°. На дорогах — накат и гололедица.
19 января местами пройдут небольшие осадки, ночью и утром местами туман.Ветер западной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0..-5°, днём -3…+2°. На дорогах — накат, гололедица.
20 января временами — небольшие осадки, местами гололед. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5, днём -4…+1°. На дорогах накат и гололедица.
17.01.2020
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