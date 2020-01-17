В Чувашии сохранятся плюсовая температура и гололед

17 января, 2020 - Главная новость - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии сообщает, что дневные температуры по-прежнему будут плюсовыми.

18 января осадки не ожидаются, ветер  западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, днём -3…+2°. На дорогах —   накат и гололедица.

19 января местами пройдут небольшие осадки,  ночью и утром местами туман.Ветер  западной четверти   7-12  м/с. Температура воздуха  ночью 0..-5°, днём -3…+2°. На дорогах  —  накат, гололедица.

20 января временами — небольшие осадки, местами гололед.  Ветер западной четверти 7-12  м/с. Температура воздуха  ночью  0…-5, днём -4…+1°. На дорогах   накат и  гололедица.

17.01.2020

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