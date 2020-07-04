В Чувашии сохраняется высокая пожароопасность

4 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» впериодс 4 по 6 июля 2020 года местами на территории Чувашской Республики сохраняется высокая пожароопасность, ожидается высокая температура воздуха (+27°C …+32°C), местами гроза.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению происшествий, связанных с нарушением работы ливневых систем, повышается риск получения жителями республики тепловых и солнечных ударов, а также вероятность поражения населения разрядами атмосферного электричества.

4.07.2020

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