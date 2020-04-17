В Чувашии в предстоящие выходные сохранится вероятность кратковременных осадков в виде дождя, мокрого снега и ледяной крупы. В субботу местами даже возможна гроза. В воскресенье ожидается от 6 до 11 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Погода в Чувашии».

На вторник и среду английская численная модель прогнозирует для Чувашии снег при температуре воздуха от 0 до 5 градусов мороза, а также усиление северного ветра в порывах до 19 метров в секунду.

По предварительным расчетам, погода начнет налаживаться только во второй половине следующей недели, когда мы окажемся на холодной периферии скандинавского антициклона. Осадков станет меньше, а солнца — больше. Правда, температура воздуха на высоте облаков останется «минусовой», поэтому у земли будет не выше 8-13 градусов тепла.

17.04.2020

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