Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует морозную погоду в ближайшие дни.

12 февраля преимущественно без осадков, ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°,днем -4…-9 °. На дорогах местами гололедица.

13 февраля преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, днём -5…-10°. На дорогах местами гололедица.

14 февраля временами пройдет небольшой снег, ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9 …-14 °, днём -3…-8°. На дорогах местами накат и гололедица.

11.02.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.