24 января Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по Чувашской Республике по итогам оперативно-служебной деятельности за 2019 год. В мероприятии также принял участие статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.

Михаил Васильевич Игнатьев в своем выступлении выразил признательность сотрудникам МВД по Чувашии за вклад в укрепление законности и правопорядка на территории республики.

Он подчеркнул важность тесного взаимодействия органов исполнительной власти республики с министерством, отметив, что реализуемые программы правоохранительной направленности предметно обсуждаются на различных коллегиальных площадках, в том числе Координационном совещании при Главе Чувашской Республики по обеспечению правопорядка, комиссии по профилактике правонарушений в Чувашской Республике. Эффективно выполняются мероприятия Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, виновные привлекаются к ответственности.

Кроме того, участие сотрудников органов внутренних дел в подведении итогов социально-экономического развития районов и городов с активом муниципалитетов, в которых принимает участие Глава республики, дает возможность совместно детально обсуждать ситуацию на местах, своевременно реагировать на сигналы населения, принимать превентивные меры, проводить профилактические мероприятия.

«Касаясь участковых уполномоченных полиции, то работу по муниципалитетам определенную провели. Наша задача – максимально создавать комфортные условия для их работы. На эти цели мы выделяем необходимые средства», – сказал Глава республики.

Михаил Игнатьев отметил, что предложения, озвученные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в Послании Федеральному Собранию, будут способствовать народосбережению.

В рамках выполнения этой задачи совместные усилия необходимо направить на дальнейшее снижение смертности от ДТП и других внешних причин. В Чувашии многое делается для поддержания сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, уменьшения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно на дорожную деятельность, обеспечение безопасности и комфорта участников дорожного движения выделяется по 5 млрд рублей.

С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности подразделений МВД по Чувашской Республике и территориальных органов МВД России на районном уровне за 2019 год и задачах по обеспечению правопорядка в 2020 году выступил Министр внутренних дел по Чувашской Республике Виктор Шметков, который нацелил личный состав на эффективную работу.

В торжественной обстановке состоялось вручение наград.

24.01.2020

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