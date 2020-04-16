16 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в очередной тридцать девятой сессии Государственного Совета Чувашской Республики.

Депутаты единогласно согласовали представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Чувашской Республики Андрея Валерьевича Фомина.

В ходе сессии рассмотрена ситуация, сложившаяся на территории республики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как отметил Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин одной из задач антикризисных действий Правительства республики является сохранение занятости и поддержка бизнеса. В этих целях реализуется антикризисный план, утвержденный распоряжением Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 года.

Кроме того, Указом Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 года № 102 утвержден пакет республиканских мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в пострадавших отраслях. Это и отсрочка по уплате налогов на имущество организаций, транспортного и земельного налога, снижение ставок налогов по специальным налоговым режимам, по налогу на имущество организаций, предоставление отсрочек уплаты арендных платежей по государственному и муниципальному имуществу. Будут предоставлены субсидии субъектам МСП на модернизацию производства, также 1 млрд. рублей за счет федерального бюджета будет предоставлен Агентству по поддержке малого бизнеса и Гарантийному фонду на докапитализацию в целях льготного кредитования субъектов МСП.

Иван Моторин рассказал о готовящемся документе по республиканскому перечню видов деятельности, наиболее пострадавших от кризисных явлений, с тем, чтобы субъекты МСП, осуществляющие эти виды деятельности, смогли воспользоваться всеми мерами государственной поддержки. Это и ряд отраслей промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, непродовольственной торговли, сферы услуг.

16.04.2020

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