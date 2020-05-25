25 мая на еженедельном совещании в Доме Правительства обсудили, как идет работа над проектом Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2021-2025 годы.

«Мы для себя наметили, что должны завершить работу по пятилетней программе развития Чувашии ко Дню республики. Работа идет в целом на удовлетворительном уровне, но, на мой взгляд, есть моменты, в которых надо подтянуться», – заметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Вице-премьеры Алла Салаева и Михаил Ноздряков провели ряд отраслевых рабочих совещаний, где с привлечением федеральных и региональных экспертов обсудили направления стратегического развития систем здравоохранения, образования, культуры, цифрового развития, туризма, а также финансового рынка.

В течение следующих двух недель аналогичные совещания планируют провести с главами муниципальных образований, которые также должны были разработать программы развития своих территорий на пятилетний срок.

Врио Главы Чувашии заметил, что предложения муниципалитетов являются важной составляющей общей работы и предложил подключить к ней депутатский корпус.

«Надо организовать активное участие депутатов-одномандатников, которые представляют муниципальные образования. Как правило, эти депутаты являются людьми, имеющими большой жизненный опыт в различных сферах – кто в промышленности, кто в социальной сфере – и являются важными и нужными экспертами в таком не менее важном деле, как выработка совместных планов действий, нацеленных на кардинальное изменение ситуации в Чувашской Республике», – сказал Олег Николаев.

25.05.2020

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