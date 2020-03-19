По поручению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева в социальной сети «Вконтакте» создано сообщество «Чувашия без паники» (https://vk.com/bezpaniki21). Здесь будет размещаться актуальная информация о ситуации в Чувашии. Кроме того, в обсуждениях можно сообщить об отсутствии медикаментов и продуктов в вашем населенном пункте, а также росте цен на них.

Просим обратить внимание, сообщество создано с целью предоставления, получения и отработки органами исполнительной власти объективной содержательной информации, поэтому информация не по теме, оскорбления и сообщения, содержащие ненормативную лексику (в том числе завуалированную), будут жестко пресекаться.

Кроме того, напоминаем телефон единой горячей линии по коронавирусу 8-800-2000-112.

19.03.2020

www.tavanen.ru