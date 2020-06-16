«Болевой точкой» в дорожной инфраструктуре Чувашии остаются так называемые «грунтовки» или дороги, не имеющие твердого покрытия. Систематизировать эти данные в карту грунтовых дорог в Чувашии, рекомендовал гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед. 16 июня он выступил в ходе видеосовещания врио Главы Чувашии Олега Николаева с представителями транспортной и дорожной отраслей.

Если говорить о картине в целом, «то магистральной структурой республика обеспечена достаточно, главный вопрос – это качество дорог», полагает Меламед.

По его словам, в республике из 12,5 тысяч километров автодорог общего пользования дорогами с твердым покрытием являются только 7,7 тысяч километров. Остальное приходится на долю грунтовых дорог.

«В республике около тысячи населенных пунктов не имеют дорог с твердым покрытием. Это серьезная проблема, и я бы хотел обратить внимание на то, что имеет смысл еще раз посмотреть график того, как мы дороги приводим не только в нормативное состояние, а снимаем проблему грунтовых дорог», – отметил Меламед.

Напомним, что пятилетняя комплексная программа развития Чувашской Республики, одним из разработчиков которой является Игорь Меламед, будет представлена на заседании Высшего экономического совета в День Республики 24 июня.

15.06.2020

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