Для жителей Чувашской Республики создана возможность снизить процентную ставку по льготной сельской ипотеке с 3 до 0,1 процента годовых. Об этом в ходе внеочередного заседания республиканского Правительства сообщил врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев. Соответствующее ПостановлениеКабинета Министров Чувашии вступило в силу 17 апреля.

Напомним, в рамках программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году стартовал проект «Сельская ипотека», в соответствии с которой жители республики имеют право получить льготную ипотеку на приобретение и строительство жилья под 3% годовых в сельских агломерациях. Как пояснил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, к сельским агломерациям помимо сел и деревень относятся, в том числе, малые города.

Постановление Правительства республики предусматривает возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам на строительство или приобретение жилого помещения (жилого дома) целому ряду категорий граждан:

— для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, имеющих 3 и более детей, процентная ставка по льготному ипотечному кредиту составит 0,1 процентов годовых;

— для работников аграрной отрасли, а также ветеринарных специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, льготная ставка предусмотрена в размере 0,5 процентов годовых;

— для граждан, трудящихся в социальной сфере, а также в сфере сельскохозяйственной и потребительской кооперации, проживающих и работающих в сельской местности, льготная ставка составит 1 процент годовых;

— для граждан, изъявивших желание проживать и работать в сельской местности в сфере агропромышленного комплекса, процентная ставка по льготному ипотечному кредиту будет снижена до 1,5 процентов годовых;

— для граждан, изъявивших желание проживать и работать в сельской местности в социальной сфере, процентная ставка уменьшится до 2 процентов годовых.

Отмечено, что в 2020 году в республике на приобретение и строительство жилья в сельской местности в рамках программы льготной сельской ипотеки выдан 71 кредит на общую сумму более 100 млн рублей.

Олег Николаев обратил внимание на то, что принятые правила субсидирования сельской ипотеки распространяются на все кредиты, оформленные с начала года.

«Привлекательность сельской ипотеки и, соответственно, привлекательность проживания и работы в сельской местности с принятием этого постановления существенно увеличивается», — прокомментировал руководитель региона.

20.04.2020

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